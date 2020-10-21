Чехия объявила локдаун: закрываются магазины и ограничивается передвижение

Правительство Чехии объявило о введении жестких карантинных ограничений, стремясь остановить самый быстрый рост числа новых коронавирусных инфекций в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Министр здравоохранения Роман Примула объявил, что магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты с 6:00 четверга.

Магазины с основным ассортиментом останутся открытыми. В торговых центрах останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и другие заведения, которые правительство укажет в своем постановлении. Оптовые магазины также останутся открытыми.

Правительство рекомендовало работодателям поддерживать работу на дому и ограничивать прямой контакт с клиентами.

Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким. Все ограничения будут действовать до 3 ноября.

"Мы решили принять меры, за что я приношу свои извинения всем. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда наблюдается резкий рост, а меры, которые мы приняли в последние недели, не работают", - сказал премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции.

По словам премьера, если правительство не примет эти меры, система здравоохранения рухнет примерно 7-11 ноября.

"Меры действительно необходимы. Треть всех проводимых нами тестов - положительные", - пояснил министр Примула.

Напомним, ранее правительство Чехии вернуло обязательства носить маски в общественных местах на улице для противодействия эпидемии коронавируса.

20 октября в стране зарегистрировали новый "коронавирусный" рекорд - за сутки заболели почти 12 тысяч человек (11 984), из них более 1500 - в Праге.

12 октября Чехия снова закрыли школы, рестораны и бары и ограничила собрание до 6 человек, чтобы сдержать распространение вируса.