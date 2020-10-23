Папа Римский поддержал однополые гражданские союзы еще в 2019 году, но его слова вырезали - СМИ

Папа Римский Франциск выразил поддержку однополых гражданских союзов гомосексуальных людей еще в 2019 году, но тогда его слова вырезали из интервью.

Это выяснило издание The New York Times, пишет "Европейская правда".

В 2019 году Папа Франциск в своей резиденции дал часовое интервью журналисту мексиканской телекомпании Televisa. Тогда он ответил на вопрос, изменились ли его взгляды с тех пор, когда он был архиепископом Аргентины и решительно выступал против однополых браков.

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Франциск ответил, что он всегда защищал церковное учение о браке. Затем начал углубляться в вопрос о легализации однополых отношений и произнес слова: "Нам нужен закон о гражданских союзах, чтобы они были защищены законом".

Однако эта фраза не вошла в отредактированную версию интервью. Дело в том, что Ватикан настоял на полном контроле над записями разговора и журналистам не разрешили писать интервью на собственные камеры.

По словам двух людей, приближенных к мексиканской телекомпании, из интервью, которое Ватикан вернул после просмотра, исключили слова Папы об однополых союзах.

Отрывок со словами Папы оставался без внимания широкой общественности, пока церковь не предоставила доступ режиссеру-документалисту Евгению Афинеевскому к архивам Ватикана.

Режиссер поместил отрывок в новый документальный фильм "Франческо". Евгений Афинеевский - американский режиссер, известный документальной лентой о Революцию достоинства "Зима в огне".

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни отказался отвечать в четверг вечером на вопрос, пытался ли Ватикан скрыть потенциально революционное заявление Папы.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы во время интервью для полнометражного документального фильма "Франческо", премьера которого состоялась в среду на Римском кинофестивале.