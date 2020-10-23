Папа Римський підтримав одностатеві цивільні союзи ще в 2019 році, але його слова вирізали - ЗМІ

Папа Римський Франциск висловив підтримку одностатевим цивільним союзам ще у 2019 році, але тоді його слова вирізали з інтерв'ю.

Це з’ясувало видання The New York Times, пише "Європейська правда".

У 2019 році Папа Франциск у своїй резиденції дав годинне розлоге інтерв'ю журналісту мексиканської телекомпанії Televisa. Тоді він дав відповідь на питання, чи змінилися його погляди з того часу, коли він був архієпископом Аргентини та рішуче виступав проти одностатевих шлюбів.

Читайте також Папа Римський вперше підтримав одностатеві цивільні союзи

Франциск відповів, що він завжди захищав церковне вчення про шлюб. Потім почав заглиблюватися в питання про легалізацію одностатевих відносин і промовив слова: "Нам потрібен закон про цивільні союзи, щоб вони були захищені законом".

Однак ця фраза не увійшла у відредаговану версію інтерв’ю. Річ у тім, що Ватикан наполіг на повному контролі над записами розмови і журналістам не дозволили писати інтерв'ю на власні камери.

За словами двох людей, наближених до мексиканської телекомпанії, з інтерв’ю, яке Ватикан повернув після перегляду, виключили слова Папи про одностатеві союзи.

Уривок зі словами Папи залишався поза увагою широкої громадськості, доки церква не надала доступ режисерові-документалістові Євгену Афінеєвському до архівів Ватикану.

Режисер помістив уривок в новий документальний фільм "Франческо". Додамо, Євген Афінеєвський - американський режисер, відомий за документальною стрічкою про Революцію гідності "Зима в огні".

Офіційний представник Ватикану Маттео Бруні відмовився відповідати в четвер увечері на питання, чи намагався Ватикан приховати потенційно революційну заяву Папи.

Як повідомлялось, Папа Римський Франциск вперше підтримав одностатеві цивільні союзи під час інтерв'ю для повнометражного документального фільму "Франческо", прем'єра якого відбулася в середу на Римському кінофестивалі.