Папа Римський вперше підтримав одностатеві цивільні союзи

Папа Римський Франциск вперше підтримав одностатеві цивільні союзи під час інтерв'ю для повнометражного документального фільму "Франческо", прем'єра якого відбулася в середу на Римському кінофестивалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Схвалення Папи прозвучало в середині фільму, в якому детально розглядаються питання, які найбільше хвилюють Франциска, включаючи навколишнє середовище, бідність, міграцію, расову нерівність і нерівність доходів, а також людей, які найбільше постраждали від дискримінації.

"Гомосексуальні люди мають право бути в сім'ї. Вони діти Божі. Нам потрібен закон про цивільні союзи, щоб вони були захищені законом", - сказав Франциск.

Будучи архієпископом Буенос-Айреса, Франциск вже підтримував цивільні союзи одностатевих пар в якості альтернативи одностатевим шлюбам. Однак він ніколи публічно не висловлювався на користь цивільних союзів як Папа.

За інформацією La Repubblica, у фільмі є зворушлива сцена, коли Папа дзвонить одностатевій парі з трьома дітьми, які не наважувалися приводити дітей до церкви. Франциск порадив їм в будь-якому випадку взяти дітей до церкви, не звертаючи увагу на чужі судження.

Видання відзначає, що говорячи про законодавство Папа мав на увазі не тільки Італії, а світ загалом.

Церква тільки в останні роки визнала необхідність спеціального законодавства для гомосексуальних пар.