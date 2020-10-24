В Норвегии министр извинилась за переход на зимнее время: жаль, 2020-й продлится дольше

Министр торговли и промышленности Норвегии Иселин Нибэ извинилась за очередной перевод стрелок часов на час назад, из-за чего 2020-й год, который многие считают кошмарным, продлится дольше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aftenposten.

Вопрос перевода часов находится в сфере полномочий министра торговли и промышленности. Как и остальные европейские страны, в ночь на 25 октября Норвегия переходит на зимнее время, в результате чего сутки 25 октября будет на час длиннее.

"Как министр времени я глубоко сожалею, что 2020-й продлится на час дольше. Этот год уже стал значительным испытанием для многих " - заявила Нибе.

Следует отметить, что это было скорее ироническое напоминание о переходе на зимнее время: с переводом стрелок часов 2020-год не станет на час длиннее, поскольку весной страна переходила на летнее время и переводила стрелки на час вперед.

Однако министр также попыталась подбодрить людей, именно поэтому она вспомнила о более ярком моменте изменения времени.

Она напомнила, что норвежцы (как и все остальные европейцы) смогут поспать на час дольше.

"А когда мы встанем, солнце будет выше горизонта, чем в то же время накануне, и у нас будет более светлое утро", - сказала Иселин Нибэ.