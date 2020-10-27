Во Франции резко упало число новых случаев коронавируса, но уровень позитивных тестов растет

Количество новых случаев коронавируса во Франции составило 26 771 за последние сутки и это почти вдвое меньше, чем в воскресенье, когда было подтверждено рекордные 52 000 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что за последние 24 часа в реанимацию попали 357 новых пациентов, таких показателей не было с апреля. Текущая мощность реанимаций в стране составляет около 5800 коек, на сегодня 2761 пациентов с Covid-19 находятся в интенсивной терапии.

Продолжает расти уровень положительных тестов: в понедельник он составил 17,8%, против 17% в воскресенье и только 4,5% в сентябре.

Кроме того, за минувшие сутки были госпитализированы 2314 новых пациентов, что привело к общему числу госпитализаций в стране до 17761.

Количество погибших также серьезно увеличилось: за 24 часа в больнице зафиксировано 258 новых смертей (против 116 накануне). Подобных показателей не фиксировалось с апреля. Всего в результате эпидемии в стране погибли по меньшей мере 35 018 человек.

Напомним, французские власти рассматривает несколько вариантов дальнейшего усиления ограничений, чтобы попытаться сдержать распространение инфекции COVID-19.