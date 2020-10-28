Почти 70% поляков хотят референдума по вопросу абортов

Около 66% поляков считают неправильным решение Конституционного суда, усилившее запрет абортов в стране до почти полного, и почти 70% поддерживают проведение референдума по вопросу абортов.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует соцопрос, проведенный компанией IBRiS по заказу Onet, которое и обнародовало его результаты.

На вопрос "Как вы оцениваете решение Конституционного суда?" 51,8% респондентов ответили, что считают "явно неправильным", 14,1% - "скорее неправильным".

"Явно хорошо" решение суда оценили 10,1% опрошенных, "скорее хорошо" - 14,8%. Еще 9% не определились со своим мнением.

68,8% поддерживают идею референдума о том, какими должны быть основания для абортов, тогда как против этого - 24%. Еще 7,2% не определились с мнением.

Напомним, в четверг, 23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

С этого вечера в Варшаве и по всей стране начались акции протеста.

В воскресенье люди собирались под церквями и соборами и иногда срывали службы, в понедельник 26 октября блокировали улицы ряда городов.

Накануне утром премьер Польши Матеуш Моравецкий впервые отреагировал на протесты, пообещав защиту матерям и детям, и "поблагодарил за спокойствие" молчаливой большинства польского общества.

Между депутатами Сейма едва не произошла драка, когда представители оппозиции с лозунгами против запрета абортов попытались подойти к лидеру партии "Право и справедливость", вице-премьеру Ярославу Качиньскому.

Последний вечером назвал демонстрации "вредными", призвал противостоять им и защищать церкви.

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