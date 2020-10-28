Майже 70% поляків хочуть референдум щодо питання абортів

Близько 66% поляків вважають неправильним рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів в країні до майже повної, та майже 70% підтримують проведення референдуму щодо питання абортів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить соцопитування, проведене компанією IBRiS на замовлення Onet, яке й оприлюднило його результати.

На запитання "Як ви оцінюєте рішення Конституційного суду?" 51,8% респондентів відповіли, що вважають його "явно неправильним", 14,1% - "скоріше неправильним".

"Явно добре" рішення суду оцінили 10,1% опитаних, "скоріше добре" - 14,8%. Ще 9% не визначилися зі своєю думкою.

68,8% підтримують ідею референдуму щодо того, якими мають бути підстави для абортів, тоді як проти цього - 24%. Ще 7,2% не визначилися з думкою.

Нагадаємо, у четвер 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

З цього вечора у Варшаві та по всій країні почалися акції протесту.

У неділю люди збиралися під церквами й соборами та подекуди зривали служби, у понеділок 26 жовтня блокували вулиці низки міст.

Напередодні вранці прем’єр Польщі Матеуш Моравецький вперше відреагував на протести, пообіцявши захист матерям і дітям, і "подякував за спокій" мовчазній більшості польського суспільства.

Між депутатами Сейму ледь не сталася бійка, коли представники опозиції з гаслами проти заборони абортів спробували підійти до лідера партії "Право і справедливість", віцепрем’єра Ярослава Качинського.

Останній увечері назвав демонстрації "шкідливими", закликав протистояти їм та захищати церкви.

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