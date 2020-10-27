Качиньский поддержал КС по поводу запрета абортов и призвал к защите церквей

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что решение Конституционного суда относительно полного запрета абортов соответствует Конституции и другим быть не могло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

22 октября Конституционный суд вынес решение о соответствии Конституции статьи закона с 1993 года, которая запрещает аборт, но позволяет сделать его в определенных обстоятельствах, в том числе и при тяжелом повреждении ребенка в пренатальном периоде или же в случае тяжелой болезни, что ведет к смерти. КС решил, что эта статья несовместима с Конституцией.

"Это решение полностью соответствует Конституции, более того, в соответствии с Конституцией другого решения по этому вопросу быть не могло", - заявил Качиньский.

"Это решение не может быть изменено в течение срока действия действующей Конституции. Нельзя тем более принять закон, который позволял бы "аборт по желанию", а такое требование левых, сформулированное сегодня в Сейме среди криков " война, война!"- подчеркнул он

Из-за решения Конституционного суда в городах по всей Польше протестуют тысячи женщин. Демонстрации проходили среди прочего перед домом Ярослава Качиньского, резиденцией ПиС в Варшаве, зданием Конституционного Суда и перед церквями.

Качиньский в частности упомянул, что по случаю протестов происходят нападения на церкви.

По его словам, демонстрации "вредны" и им следует противостоять. Он подчеркнул, что "в частности, мы должны защищать польские церкви".

"Мы должны защищать их любой ценой. Я призываю всех членов "Права справедливости" и всех, кто поддерживает нас, принять участие в защите церкви, в защите того, что сегодня подвергается нападению и подвергается нападению не случайно", - заявил лидер ПиС.