Протесты против запрета абортов в Польше: полиция анонсировала жесткие действия

Польская полиция предпримет более жесткие меры, если массовые протесты против решения Конституционного суда о запрете абортов снова будут направлены против церквей.

Об этом заявило в среду Министерство внутренних дел Польши, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Польшу охватили массовые протесты после решения Конституционного суда, которое предусматривает практически полный запрет абортов в стране.

В проявлении гнева против католической церкви демонстранты в Варшаве, Познани и Катовице сорвали церковные службы и по меньшей мере во время одного инцидента повредили церковное здание.

В среду организаторы призвали к общенациональному протесту, и некоторые работодатели, включая школы, объявили выходной день, чтобы люди могли присоединиться к протестам, запланированным по всей Польше во второй половине дня и вечером.

"В свете объявленных организаторами планов дальнейших актов агрессии и профанации полиция предпримет решительные действия. Целью полиции является обеспечение общественного порядка и безопасности для всех граждан", - говорится в заявлении МВД Польши.

Напомним, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что решение Конституционного суда о запрете абортов соответствует Конституции и другим быть не могло. Он также призвал сторонников своей партии к защите церквей.

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