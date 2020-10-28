Протести проти заборони абортів у Польщі: поліція анонсувала жорсткі дії

Польська поліція вживатиме більш жорстких заходів, якщо масові протести проти рішення Конституційного суду про заборону абортів знову будуть спрямовані проти церков.

Про це заявило в середу міністерство внутрішніх справ Польщі, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Польщу охопили масові протести після рішення Конституційного суду, яке передбачає практично повну заборону абортів у країні.

У прояві гніву проти католицької церкви демонстранти у Варшаві, Познані та Катовіце зірвали церковні служби і щонайменше під час одного інциденту пошкодили церковну будівлю.

У середу організатори закликали до загальнонаціонального виходу жінок, а деякі роботодавці, включаючи школи, оголосили вихідний день, щоб люди могли приєднатися до протестів, запланованих по всій Польщі в другій половині дня і ввечері.

"У світлі оголошених організаторами планів подальших актів агресії і профанації поліція чинитиме рішучі дії. Метою поліції є забезпечення громадського порядку і безпеки для всіх громадян", - йдеться в заяві МВС Польщі.

Нагадаємо, голова керівної партії Польщі "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що рішення Конституційного суду щодо заборони абортів відповідає Конституції і іншим бути не могло. Він також закликав прибічників своєї партії до захисту церков.

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