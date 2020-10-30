Франция выведет на улицы тысячи жандармов и военных после теракта в Ницце

В контексте борьбы с терроризмом после теракта в Ницце Франция перед Днем всех святых выведет на улицы дополнительные силы полицейских и резервистов.

Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Усиление безопасности будет на праздновании Дня всех Святых", - пообещал министр. После теракта в Ницце, в результате которого погибли три человека, правительство укрепляет безопасность вокруг мест отправления культа.

3500 резервистов-жандармов будут выведены на улицы с понедельника, первого дня учебного семестра, для выполнения тех же задач, что и жандармы, таких как борьба с преступностью, охрана особо важных объектов или поддержания порядка. 3500 жандармов и полицейских также будут предоставлены префектам в контексте борьбы с терроризмом.

"Еще 120 полицейских будут направлены в Ниццу для усиления безопасности", - сказал Дарманен.

Накануне во Франции был объявлен высший уровень террористической угрозы - как в 2015 году после терактов в Париже. В телеграмме, датированной четвергом, министр внутренних дел уже просил префектов "усилить наблюдение за местами поклонения и кладбищами" накануне длинных выходных.

Также в рамках усиления мер безопасности будет задействована армия. Президент Франции уже объявил о привлечении от 3000 до 7000 солдат. Военные уже приступили к выполнению своей миссии.

Напомним, вчера утром в Соборе Богоматери в Ницце мужчина с ножом набросился на прихожан. Одна женщина и служитель церкви погибли на месте, еще одна раненая смогла добежать до соседнего кафе и умерла там.

Террорист при задержании получил пулевое ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.