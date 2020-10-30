Франція виведе на вулиці тисячі жандармів і військових після теракту у Ніцці

У контексті боротьби з терроризмом після теракту у Ніцці Франція перед Днем всіх святих виведе на вулиці додаткові сили поліцейських і резервістів.

Про це заявив глава МВС країни Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Посилення безпеки буде сильним для святкування Дня всіх Святих", - пообіцяв міністр. Після теракту в Ніцці, в результаті якого загинули три людини, уряд зміцнює безпеку навколо місць відправлення культу.

3500 резервістів-жандармів будуть виведені на вулиці з понеділка, першого дня навчального року, для виконання тих же завдань, що і жандарми, таких як боротьба зі злочинністю, охорона особливо важливих об'єктів або підтримання порядку. 3500 жандармів і поліцейських також будуть надані префектам в контексті боротьби з тероризмом.

"Ще 120 поліцейських будуть направлені в Ніццу для посилення безпеки", - сказав Дарманен.

Напередодні у Франції був оголошений найвищий рівень терористичної загрози – як у 2015 році після терактів у Парижі. У телеграмі, датованій четвергом, міністр внутрішніх справ вже просив префектів "посилити спостереження за місцями поклоніння і кладовищами" напередодні довгих вихідних.

Також в рамках посилення заходів безпеки буде задіяна армія. Президент Франції вже оголосив про залучення від 3000 до 7000 солдатів. Військові вже приступили до виконання своєї місії.

Нагадаємо, вчора вранці у Соборі Богоматері у Ніцці чоловік з ножем накинувся на прихожан. Одна жінка та служитель церкви загинули на місці, ще одна поранена змогла вибігти до сусіднього кафе і померла там.

Терорист під час затримання отримав кульове поранення і перебуває в лікарні у важкому стані.