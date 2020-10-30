Теракт у Ніцці: нападник вбив служителя церкви і обезголовив жінку

Чоловік, який скоїв напад з ножем біля церкви в Ніцці, обезголовив одну із жертв, а при ньому знайшли три ножі і Коран.

Цю інформацію підтвердив глава антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Рікар сказав на пресконференції в Ніцці, що нападник приїхав до міста поїздом рано в четвер вранці і пішов до церкви, де вдарив ножем і вбив 55-річного паламара та відрізав голову 60-річній жінці.

Він також зарізав ножем 44-річну жінку, яка втекла до сусіднього кафе, де підняла тривогу перед смертю.

Потім прибула поліція, яка намагалася затримати нападника, що кричав "Аллах Акбар", і вистрілила та поранила його. Підозрюваний перебуває у лікарні у важкому стані.

"У нападника ми виявили Коран і два телефони, ніж, який використовувався для злочину - 30 см довжиною з лезом 17 см. Ми також знайшли сумку, яку залишив зловмисник. Поруч із цією сумкою були два ножі, які не використовувались під час нападу", - сказав Рікар.

Він також підтвердив інформацію ЗМІ, що підозрюваним у нападі був чоловік з Тунісу 1999 року народження, який прибув до Європи 20 вересня через Лампедузу, італійський острів біля Тунісу, який є головним пунктом висадки мігрантів з Африки.

Джерело безпеки в Тунісі та джерело з французької поліції назвали підозрюваного Брахімом Ауїсауї.