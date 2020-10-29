Додон против всех: как изменится Молдова и ее позиция по Крыму при новом президенте

Через четыре дня соседняя Молдова будет выбирать президента. Нынешний глава государства Игорь Додон, который для официального Киева имеет неофициальный статус "политика нон грата" за свои заявления о Крыме, сохраняет заметные шансы сохранить должность, но уверенности в его победе явно не хватает.

Как и на предыдущих выборах, его главной соперницей будет Майя Санду, которая обещает радикально изменить украинско-молдовские отношения, а также найти на Западе финансирование для Молдовы благодаря доверию к ней в Вашингтоне и Брюсселе.

Четыре года назад, на предыдущих выборах, Санду проиграла Додону с очень небольшим разрывом. С тех пор многое изменилось – как в пользу одной, так и с выгодой для другого. Изменились и сами топ-кандидаты. И главное – начало меняться отношение к России.

Чтобы разобраться, чего ждать от выборов в Молдове и каким будет их влияние, "Европейская правда" отправилась в Кишинев.

(Почти) все против Додона

За последние несколько дней, наверное, большинство избирателей Молдовы посмотрели видео ссоры двух кандидатов на пост президента – действующего главы государства, как принято считать, пророссийского Игоря Додона и его нынче непримиримого (и очень яркого) оппонента, популиста с российским бэкграундом Ренато Усатого.

Да, здесь нет путаницы. И борьба этих политиков – не имитация. Такова Молдова – государство, где электорального поля хватает для нескольких лидеров и нескольких партий с симпатиями к РФ, а термин "пророссийскость" вовсе не означает прямого управления из Москвы, поэтому конкуренция между ними вполне реальна.

Усатый приехал на предвыборную встречу Додона в городке Хынчешты, чтобы потроллить действующего президента, требуя предвыборных дебатов с ним, сорвать его встречу с избирателями, а заодно обеспечить себе бесплатную рекламу.

Когда мы писали о том, что спор между Додоном и его соперником посмотрели (по крайней мере, частично) большинство молдаван – это не было преувеличением. Только онлайн-трансляция их перепалки уже набрала более 900 тыс. просмотров в facebook и еще 60 тыс. в youtube Усатого – вместе это примерно треть избирателей, живущих в Молдове. И это – только на интернет-страницах кандидата, не считая многочисленных телетрансляций или "сокращенных версий" в соцсетях.

Ирония судьбы в том, что в 2016 году, на прошлых президентских выборах, активная поддержка и агитация со стороны Усатого стала одним из важных факторов победы Додона. Но потом пути политиков разошлись и из партнеров они превратились во врагов. Поддержку Додона в 2016-м Ренато Усатый объявил ошибкой и на этих выборах играет против него, откусывая электорат действующего президента.

К слову, за пост президента Молдовы борются семь человек, и почти каждый пытается "пнуть Додона" при каждом удобном случае. Действующий президент превратился в объект критики и левых, и правых. Не атакует его разве что Виолета Иванов – представительница еще одной популистской левой партии "Шор", которая наверняка призовет своих избирателей поддержать Додона во втором туре. Такое единство не играет в пользу Додона.

Впрочем, согласно большинству рейтингов, он все равно остается лидером гонки, хотя и без ощутимого преимущества. Скорее всего, во второй тур выйдут Игорь Додон и Майя Санду.

В финале гонки особое значение будет иметь не только их (почти равный) рейтинг в Молдове, но и три дополнительных фактора: влияние пандемии, голосование за рубежом и голоса тех, кто приедет с оккупированных территорий, чтобы поддержать одного кандидата. И здесь нечего скрывать: приедут они только для того, чтобы проголосовать за Додона.

"Пандемия, стой, раз, два!"

Эпидемические показатели Украины неделя за неделей устанавливают антирекорды – но они только сейчас догнали молдовские по количеству новых больных или умерших на душу населения. В Молдове эпидемия в разгаре еще с начала лета – и она не обошла стороной и Приднестровье.

На этой волне самопровозглашенная "власть" на левом берегу Днестра еще с начала июня решила наглухо закрыть Приднестровье. Сначала выезд оттуда был разрешен только по индивидуальным разрешениям, потом закрыли и его, пытаясь "спасти от вируса" оккупированный регион. Это правило действует и по сей день, и самопровозглашенный лидер региона Вадим Красносельский уверял, что не планирует его отменять минимум до зимы.

Тирасполь, впрочем, определил исключения – как шутят в Молдове, "дни, когда вирус не передается".

Только два дня за полгода, 1 и 15 ноября, абсолютно закрытая админграница Приднестровья открывается, и оккупационную администрацию в эти дни не беспокоит эпидемическая опасность. Мотив очевиден: дать жителям Приднестровья возможность проголосовать на первом и втором турах выборов президента Молдовы. А поскольку приднестровцы были месяцами заблокированы, есть шанс, что они воспользуются правом поехать на правый берег.

Стоит заметить: в Молдове с давних пор есть практика, что на парламентских и президентских выборах для жителей Приднестровья открывают дополнительные избирательные участки рядом с линией разграничения. При этом, в отличие от Украины, жители оккупированных территорий имеют право голосовать на парламентских и президентских выборах без всяких предварительных регистраций. "Мы как государство дали им гражданство – поэтому мы должны обеспечить им возможность принять участие в выборах", – объясняет Ион Маноле, исполнительный директор ассоциации Promo-LEX, которая осуществляет наблюдение за выборами, а также занимается вопросами Приднестровья.

Активность избирателей, впрочем, существенно отличается год от года и зависит от того, насколько активно избирателей подвозят на участки. На парламентских выборах 2019 года здесь проголосовало 37 тысяч человек, 2,6% от всех голосов. Но "потенциал" Приднестровья еще выше – там зарегистрировано более 250 тысяч (!!!) избирателей Молдовы, а это значительно выше, чем теоретический разрыв между Санду и Додоном во втором туре. Поэтому неудивительно, что борьба за право приднестровцев голосовать крайне важна.

По словам источника ЕП в правительстве Молдовы, Кишинев официально обращался к самопровозглашенной власти Приднестровья с просьбой сделать исключение из карантина. Однако больше всего, похоже, повлияла просьба Москвы, сформулированная так, что у подконтрольных РФ руководителей Тирасполя не оставалось другого варианта, кроме как согласиться.

"Соблюдение прав избирателей", конечно же, интересует Москву из соображений гуманизма.

Дело в том, что результаты голосования жителей оккупированных территорий предугадать несложно. Не понадобится даже подкуп, или фотографирование бюллетеней, или другие средства фиксации нарушений. Достаточно информационного фона, в котором живет Приднестровье, где глушат молдовские телеканалы, частично ограничивают интернет, а в последние месяцы граждане не могут даже поехать в другие регионы Молдовы.

"Медиа на неподконтрольной территории поддерживают лишь одного из кандидатов и резко критикуют другого", – говорит Ион Маноле. И хотя эксперт избегает называть имена, они не являются секретом. Тирасполь поддерживает действующего президента Игоря Додона.

"Фальсификациям – нет"

Впрочем, политические события в Молдове умеют удивлять своей непредсказуемостью. Особенно если ждать от них того, что произошло бы при подобных обстоятельствах в Украине.

Имея невероятный "почти легальный" ресурс для изменения результатов выборов, власти Молдовы решили... запретить самим себе его использование. По крайней мере, так звучит решение Центризбиркома, принятое неделю назад. ЦИК, который обычно принимает выгодные власти решения, неожиданно удовлетворил требование оппозиции (которая понимала, насколько опасно приднестровское направление) и прямо запретил организованный подвоз избирателей на участки "транспортными средствами вместимостью более восьми человек".

Это не снимает возможность "подкачивать" результаты выборов голосами приднестровцев, но существенно ее ограничивает. По оценке Promo-LEX, при отсутствии организованного подвоза будет максимум 10 000 голосов. Если же из Приднестровья будут возить людей на легковых автомобилях – чуть больше, но это в несколько раз меньше ожидаемых цифр.

Вопрос о том, зачем Центризбирком согласился ограничить электоральный ресурс Додона, не имеет однозначного ответа. "Это решение было принято без согласования с Додоном. Но если бы ЦИК не согласился – то взял бы на себя ответственность", – считает программный директор Promo-Lex Павел Постикэ.

Впрочем, ряд непубличных собеседников ЕП в Кишиневе, информированных о ходе избирательного процесса, не исключают, что Додон тоже согласился на то, чтобы не использовать приднестровские голоса в значительных масштабах: ему не нужна победа с открытыми нарушениями.

Надо признать: кампания-2020 проходит на удивление чисто.

Потому что базой сравнения являются выборы-2016.

Тогда кандидат Додон при поддержке на то время фактического "хозяина Молдовы", олигарха Влада Плахотнюка, провел беспрецедентно грязную кампанию, переполненную чернухой и откровенными фейками (если не следили за новостями тех времен – можете прочесть короткий репортаж ЕП четырехлетней давности).

Объяснением может быть то, что Додон образца 2016 и 2020 года – это все же немного иной кандидат, и реальность вокруг – тоже другая. Кто бы ни стал новым президентом, ему придется налаживать отношения с ЕС и США, которые сейчас, мягко говоря, не на лучшем уровне. Ведь это – основные доноры Молдовы. А вот в помощи России часто обнаруживаются кабальные условия, напоминающие знаменитый "кредит Януковича" в 2013 году. Из-за этого, например, в мае КС Молдовы отменил кредитное соглашение с РФ на 200 млн евро.

А что с геополитикой?

Еще одно отличие нынешних выборов от 2016 года – то, что геополитика в них не играет такой ведущей роли. Тогда – в том числе фейками и пропагандой – молдовское общество крайне поляризовали, доказывая, что Майя Санду у власти будет означать разрыв отношений с РФ, а Додон – это разворот от ЕС к России.

Реальность оказалась совсем иной.

Ни избрание Додона президентом в 2016-м, ни переход парламента под контроль его партии год назад так и не сняли существующие проблемы в отношениях с РФ, в том числе торговых. Каждый раз их приходится решать с помощью "временных подпорок". И при этом риторика о развороте к Евразийскому союзу или о разрыве либо пересмотре Соглашения об ассоциации куда-то исчезла. Это ожидаемо, ведь львиная доля экспорта из Молдовы идет в ЕС, и это в партии Додона прекрасно понимают.

Не оправдала опасений и Майя Санду. В прошлом году она была премьером, и теперь есть все основания утверждать: за это время отношения с Москвой не разрушились. Более того, Кремль сам был причастен к тому, чтобы ее избрали главой правительства, пусть даже всего на несколько месяцев.

В результате нынешние выборы уже не воспринимаются молдаванами как сугубо геополитические.

Впрочем, для отношений Молдовы с Украиной они такими и остались.

Ведь Додон для официального Киева – "политик нон грата". Представители власти отказываются с ним встречаться, помня о том, что во время кампании 2016 года тот поддержал аннексию Крыма. И хотя сейчас Додон говорит, что "признает целостность Украины", но упорно избегает упоминания слова "Крым".

Источники ЕП в украинском руководстве говорят, что при продолжении такой линии "статус" Додона для Киева не изменится.

Показательно, что кампания Додона отказала корреспонденту ЕвроПравды во встречах с кем-либо из его представителей. Впрочем, нельзя исключать, что после выборов там изменят тактику. "Прямое признание незаконности аннексии может стать для нас стимулом пересмотреть позицию", – сказал ЕП один из собеседников

При этом в команде Майи Санду обещают радикальные изменения.

"Президент Санду будет открыто говорить, что Крым – это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях", – пояснил ЕП ее однопартиец, вице-спикер парламента Михай Попшой. Он, в частности, ожидает прогресса "и в вопросах энергетической безопасности, и в сотрудничестве во внедрении Ассоциации".

Впрочем, все это выходит за рамки полномочий президента, поэтому в команде Санду готовятся к перевыборам парламента и уверяют, что это – реальная перспектива. "В теории возможно временное правительство, но это сложно, и скорее всего, будут выборы", – говорит Попшой, прогнозируя отставку нынешнего правительства. Новую коалицию с Додоном он исключает.

К слову, досрочные выборы после коронакризиса прогнозируют и социалисты, соратники Додона. Вопрос скорее в том, когда и при чьем президентстве (то есть с чьим естественным преимуществом) они состоятся.

Главный избиратель – коронавирус

Опрос о том, за кого избиратели готовы голосовать во втором туре, не дает явного победителя, если в нем будут участвовать Додон и Санду.

Влияние голосов Приднестровья, как говорилось выше, может стать определяющим только в случае явных нарушений, которые делегитимизируют результаты голосования.

В этих условиях определяющими становятся голоса диаспоры.

Это – специфика Молдовы, законодательство которой позволяет открывать избирательные участки не только в дипмиссиях, но и просто в местах компактного проживания диаспоры. Благодаря этому на выборах-2016 зарубежные голоса составили 8,6% от всех избирателей, и то проголосовать смогли не все – тогда СМИ облетели фото очередей на входах на участки в Италии, Франции, Великобритании, Ирландии и других странах.

Абсолютное большинство зарубежных молдаван – более 86% – отдали голоса за Санду.

В этом году за рубежом планируют открыть еще больше участков для голосования, поскольку правила для них дополнительно упростили.

Но смогут ли избиратели прийти и проголосовать?

Сейчас государства ЕС, где живут сотни тысяч мигрантов из Молдовы, одно за другим объявляют о локдауне.

Ирландия первой в Европе вернула жесткий локдаун, но она не стала последней. 28 октября Франция запретила выходить из дома, и в перечне исключений нет "выборов президента Молдовы". Схожим путем идут и другие государства, которые закрываются одно за другим. А главное - Италия рекомендовала ограничить поездки между муниципалитетами, и опять же, ожидаемо без упоминания избирателей-молдаван.

Поэтому поездка на выборы (которые безусловно выльются в массовые собрания под участками) многим избирателям грозит штрафом.

Так что каждое такое решение отбирает немало голосов у Санду, увеличивая преимущество Додона. И если команда оппозиционерки не договорится с европейскими столицами об исключениях, шансы на ее победу резко упадут.

Впрочем, свой коронакризис грозит также и Додону. Придет ли на участке в Кишиневе и других городах Молдовы его избиратель, не слишком мотивированный, но напуганный возможностью заболеть? Это вопрос, ответ на который станет ясен только 1 ноября - в день выборов в Молдове, способных принести большие изменения и не меньшие сюрпризы.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор Европейской правды,

Кишинев – Киев