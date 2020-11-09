Лидеры РФ, Турции и Китая еще не поздравили Байдена с победой на выборах

Лидеры России, Турции и Китая – среди тех, кто еще не поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"В то время как со всего мира посыпались поздравления демократу Джо Байдену в связи с его победой над президентом-республиканцем Дональдом Трампом, некоторые мировые лидеры ведут себя заметно спокойнее", - отмечает агентство.

По мнению Bloomberg, это молчание говорит как о дипломатических вызовах, стоящих перед Байденом, так и о нетрадиционном подходе Трампа.

Китай не спешит поздравлять демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы в курсе, что Байден уже объявил о победе на выборах, и мы понимаем, что результат выборов может определиться по итогам проведения американских правовых процедур", - сказал он.

О том, не будет приветствовать Байдена с победой до завершения всех правовых процедур заявил и президент Мексики.

Молчат пока и президент России Владимир Путин, популистский лидер Бразилии Жаир Болсонару, которого называют "Трампом тропиков", а также лидеры КНДР и Турции, в которой длительное время сохраняется напряженность в отношениях с США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словении Янез Янша, который агитировал за Дональда Трампа и даже поздравил с победой, сменил свой тон и дал понять, что будет сотрудничать с новой администрацией.

Так же поздравил Байдена и премьер Венгрии Виктор Орбан, перед выборами открыто поддерживал Трампа.