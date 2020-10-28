MH17: Украина присоединилась к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ

Украина как третья сторона присоединилась к межгосударственному иску Нидерландов против РФ в Европейском суде по правам человека по делу о сбитии самолета рейса MH17.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Мы действительно уже присоединились к этому иску... Этим решением мы, наоборот, в очередной раз подчеркиваем, что мы полностью открыты для любых судебно-юридических процессов, которые помогают установить справедливость. Наши нидерландские партнеры высоко оценивают этот наш шаг", - сказал Кулеба.

Он добавил, что выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией в знак протеста против этого иска демонстрирует неготовность России признавать свою ответственность.

"Это четкий сигнал правительствам и обществам стран, граждане которых погибли на борту MH-17, о том, кто на самом деле стоит за этой трагедией", - сказал глава МИД.

10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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