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Торгпред предупредил о рисках реформы рынка труда для отношений с ЕС

Четверг, 19 ноября 2020, 13:30

Потенциальной проблемной сферой для торговли с ЕС может стать реформирование украинского рынка труда.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на конференции "Торговые войны: искусство защиты" заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Регулирование рынка труда все чаще рассматривается ЕС как один из факторов субсидирования государством своих производителей. И это перспективная сфера напряженности между нами и Евросоюзом", - считает он.

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По словам Тараса Качки, попытки правительства модернизировать законодательство о труде, устранив архаизмы, могут рассматриваться Евросоюзом как попытка предоставления бизнесу дополнительных преференций и вызвать введение ЕС защитных мер.

"Это реальная угроза. Но это не значит, что нам не нужна такая модернизация. Мы должны быть готовы к интеллектуальным дискуссиям с ЕС, готовы доказывать, что эти меры не ставят целью создание дополнительных преференций, а скорее наоборот - убирают дискриминации на внутреннем рынке, а также способствуют прозрачности украинской экономики", - пояснил он.

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