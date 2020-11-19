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Две трети украинского бизнеса заинтересованы в пересмотре соглашения с ЕС - опрос

Четверг, 19 ноября 2020, 12:48

Опрос украинского бизнеса, проведенный Ukrainian Business & Trade Association по заказу правительства, показал, что большинство украинских компаний заинтересованы в пересмотре торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" заявил директор брюссельского офиса Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицкий.

"Более 65% опрошенных украинских компаний заинтересованы в пересмотре условий торговли с ЕС. При этом бизнес интересуется пересмотром как с наступательной целью - ради улучшения доступа на европейский рынок, так и с защитной - ради защиты от недобросовестной конкуренции", - заявил он.

По словам Назара Бобицкого, кроме отмены тарифных квот, бизнес интересуется вопросами равной конкуренции в сфере торговых перевозок между украинскими и европейскими перевозчиками.

"Бизнес также беспокоится модернизацией системы торговой защиты в ЕС. Они не нарушают принципов, заложенных в правилах ВТО или Соглашении об ассоциации, но по факту действуют на руку европейским производителям. Это заставляет бизнес говорить, что и Украина должна использовать аналогичные принципы", - добавил он.

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Торговые войны Ассоциация с ЕС
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