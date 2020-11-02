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В Турции 3-летнюю девочку извлекли из-под завалов через 65 часов после землетрясения

Понедельник, 2 ноября 2020, 09:33

Из-под завалов разрушенного землетрясением дома в турецком городе Измир через 65 часов после стихийного бедствия вытащили живую 3-летнюю девочку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Перед этим, через 58 часов после землетрясения, из-под завалов спасли 14-летнюю девушку.

Обоих детей после оказания первой помощи доставили в больницу.

В настоящее время спасателям удалось извлечь из-под завалов 106 человек.

В результате землетрясения погибли 79 человек.

Напомним, землетрясение произошло обеда 30 октября в акватории Эгейского моря. Особенно пострадали греческий остров Самос и турецкий город Измир и близлежащие районы. В Греции жертвами землетрясения стали двое подростков.

Толчки вызвали значительные разрушения зданий и небольшое цунами. Пользователи соцсетей и медиа опубликовали фото и видео последствий землетрясения.

Турция - одна из самых сейсмически активных зон в мире, поскольку расположена на нескольких активных линиях разломов. В прошлом страна также страдала от разрушительных землетрясений.

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Турция стихийные бедствия
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