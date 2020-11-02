У Туреччині 3-річну дівчинку витягли з-під завалів через 65 годин після землетрусу
З-під завалів зруйнованого землетрусом будинку в турецькому місті Ізмір через 65 годин після стихійного лиха витягли живу 3-річну дівчинку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.
Перед цим, через 58 годин після землетрусу, з-під завалів врятували 14-річну дівчину.
Обох дітей після надання першої допомоги доставили до лікарні.
На даний час рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 106 людей.
В результаті землетрусу загинули 79 людей.
Нагадаємо, землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони. У Греції жертвами землетрусу стали двоє підлітків.
Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.
Туреччина є однією з найбільш сейсмічно активних зон у світі, оскільки вона розташована на декількох активних лініях розломів. У минулому країна також страждала від руйнівних землетрусів.