У Туреччині 3-річну дівчинку витягли з-під завалів через 65 годин після землетрусу

З-під завалів зруйнованого землетрусом будинку в турецькому місті Ізмір через 65 годин після стихійного лиха витягли живу 3-річну дівчинку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Перед цим, через 58 годин після землетрусу, з-під завалів врятували 14-річну дівчину.

Обох дітей після надання першої допомоги доставили до лікарні.

На даний час рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 106 людей.

В результаті землетрусу загинули 79 людей.

Нагадаємо, землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони. У Греції жертвами землетрусу стали двоє підлітків.

Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.

Туреччина є однією з найбільш сейсмічно активних зон у світі, оскільки вона розташована на декількох активних лініях розломів. У минулому країна також страждала від руйнівних землетрусів.