ЕС призывает соратников Саакашвили прекратить блокаду парламента Грузии

В Европейском союзе призвали политические партии Грузии договориться для разблокирования работы парламента после выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Петера Стано.

"Грузия: после выборов Евросоюз надеется, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс для обеспечения сотрудничества в парламенте с целью продвижения реформ и решения насущных медицинских и социально-экономических проблем", - написал Стано в Twitter.

Georgia: after the elections 🇪🇺 looks forward to the majority & opposition finding the necessary compromise to enable cooperation in Parliament in order to advance reforms & address urgent health and socio-economic challenges in 🇬🇪 https://t.co/stcBuVLF4I — Peter Stano (@ExtSpoxEU) November 24, 2020

В Грузии уже прошли два раунда переговоров между правящей партией и оппозицией, но пока безрезультатно.

В оппозиции считают, что ее участие в законодательном органе равнозначно легитимации подтасованных выборов. В свою очередь правящая партия "Грузинская мечта" ни при каких условиях не соглашается на перевыборы.

Напомним, оппозиция не принимала участия во втором туре парламентских выборов. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.

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