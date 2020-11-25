В Польше удивлены желанием россиян переиначить историю Катынской трагедии

В Польше заявили о попытках России пересмотреть позицию по расстрелу польских офицеров в Катыни и переиначить ее в пользу сталинской версии тех событий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Польши в Москве.

"Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном", - говорится в заявлении.

По мнению посольства, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном и подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию.

"Удивляет также то, что это мероприятие было одобрено официальными представителями российской Думы, участвовавшими в конференции. Исходя из заявлений представителей властей Российской Федерации мы согласны с тем, что нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление", - отмечается в заявлении.

Ранее в Польше заявляли, что Россия лишь частично открыла архивные материалы по Катынской трагедии.

Катынское трагедия - массовые расстрелы польских граждан, совершенные НКВД СССР весной 1940 года. Всего к расстрелам были осуждены более 21,8 тысяч поляков.

Расстрелы происходили одновременно в нескольких местах: в основном в Катынском лесу (близ села Катынь Смоленской области), в тюрьме города Калинин (ныне Тверь) и в Харькове весной 1940 года.

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