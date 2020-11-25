У Польщі здивовані бажанням росіян переінакшити історію Катинської трагедії

У Польщі заявили про спроби Росії переглянути позицію щодо розстрілу польських офіцерів у Катині і переінакшити її на користь сталінської версії тих подій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві посольства Польщі в Москві.

"Посольство Республіки Польща в Москві з подивом відзначило, що під час конференції, присвяченій польсько-російським відносинам, яка пройшла у Тверській області в листопаді 2020 року, прозвучали висловлювання, спрямовані на спотворення фактів, що стосуються Катинського злочину в Твері і Мідному", - йдеться в заяві.

На думку посольства, поширена на конференції версія історії була спрямована на те, щоб не визнавати відповідальності НКВС за Катинський злочин в Мідному і підтвердити сталінську версію вбивства, що покладає відповідальність за злочин на нацистську Німеччину.

"Дивує також те, що цей захід було схвалено офіційними представниками російської Думи, які брали участь в конференції. Виходячи із заяв представників влади Російської Федерації ми згодні з тим, що потрібно зосередитися на захисті історичної правди про Другу світову війну, а також нагадувати про відповідальність НКВС за Катинський злочин", - наголошується в заяві.

Раніше у Польщі заявляли, що Росія лише частково відкрила архівні матеріали щодо Катинської трагедії.

Катинська трагедія - масові розстріли польських громадян, здійснені НКВС СРСР навесні 1940 року. Загалом до розстрілів були засуджені понад 21,8 тисяч поляків.

Розстріли відбувалися одночасно у декількох місцях: переважно у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (нині Твер) та в Харкові навесні 1940 року.

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