Война за историю: есть ли в споре Польши и РФ место для Украины

На протяжении последних месяца-двух между Польшей и Россией разгорелась битва на поле исторической политики.

Начало активной фазы исторических баталий, вероятно, положило нежелание Польши приглашать президента РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны. Поскольку события 1939-1945 годов являются для российской исторической политики апогеем героизма, Кремль негативно воспринял действия Польши.

РФ придумала достаточно изощренный способ ответа и заявила о готовности "перекопать" могилы под Медным (Катынь), поскольку на месте гибели десятков тысяч польских солдат якобы были найдены останки двух советских военных.

Эти два события актуализировали нерешенные исторические вопросы, дав начало новой "войне за историю".

В ответе за оккупацию

Вскоре в данную битву включился и сам Путин, оправдав вторжение советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года. Он буквально повторил тезис времен Сталина и как бы заявил о том, что "правопреемница СССР" по-прежнему не видит преступления в деяниях, совершенных Союзом осенью 1939-го.

Слова российского президента окончательно привели РФ и Польшу к историческому "тупику", из которого в ближайшее время точно никто не найдет выхода.

Польша начала активно противодействовать России, выдавая одну за другой реакции топовых политиков и чиновников на ревизионистские заявления Путина. Знаковым стало открытое письмо премьера Матеуша Моравецкого.

Уже тогда стало окончательно понятно, что конфликт неизбежен, поскольку РФ также решила "ударить" по Польше, рассекретив и опубликовав документы времен Второй мировой войны о вхождении советских войск в Варшаву в 1944 году, а также о якобы преступных действиях против украинцев и евреев со стороны и так достаточно контроверсионной польской Армии Крайовой.

Таким образом, Россия пыталась заставить Украину и Израиль включиться в битву на поле исторической политики, однако "рассекреченные документы" прошли мимо внимания Киева и Тель-Авива.

Зато благодаря этим документам вполне логично актуализировался вопрос, чем же для Польши и стран Балтии был "освободительный поход" советских войск? Очередным военным преступлением СССР или действительно освобождением от нацизма? Как позже признали в МИД РФ, вероятно по ошибке, 1944 год стал для Польши сменой одной преступной оккупации на другую.

И ответ Польши не заставил себя долго ждать.

Историческая активность Путина и РФ привела к тому, что лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский прямо заявил о необходимости выплат Москвой военных репараций за ущерб, нанесенный Советским Союзом во времена Второй мировой войны.

К слову, таким образом Польша заняла позицию Европейского парламента, который в одной из резолюций возложил на СССР равносильную нацистской Германии ответственность за начало Второй мировой войны.

Урок для Украины

Поскольку данная претензия Польши полностью выходит за рамки доминирующего в России исторического дискурса, в Кремле даже не сумели адекватно ответить Качиньскому, ограничившись заявлениями в стиле: "Это вы должны заплатить за жертву, принесенную нами ради вас".

Такой неловкий ответ РФ показывает, что Польше удалось вывести Кремль из "зоны комфорта" и оголить один из основных страхов российской гуманитарной политики, на которой строится ее современная внешнеполитическая активность – падение исторического мифа о стране-герое, победившей нацизм.

Сценарий, в котором Россия была бы вынуждена заплатить Польше военные репарации за Вторую мировую войну, несет для Кремля не только материальный ущерб.

Он рушит исторические мельницы, вынуждая взглянуть на историческую политику РФ с новой точки зрения, а также пересмотреть события ее современнейшей истории. Речь идет, например, об оккупации Крыма и войне против Украины, которую внутри РФ оправдывают такими же аргументами, как и вторжение советских войск в Польшу в 1939 году.

Именно из-за этого украинская дипломатия должна не менее активно включаться в историко-политическую битву между Россией, Польшей и странами Балтии, которые тоже однажды обязательно выдвинут претензии к РФ, считающей себя правопреемницей СССР.

Как минимум, Киев получил шанс не только наказать Кремль, но и улучшить свои отношения с Варшавой.

Для этого Украине необходимо отыскать во всем этом свое место, сформировав соответствующую позицию, и даже сподвигнуть ту часть украинцев, чьи предки некогда являлись гражданами Польши, выступить с идентичными претензиями к РФ о возмещении ущерба за события времен Второй мировой войны.

Это позволит нам не только интенсифицировать и укрепить отношения с Польшей и странами Балтии, но также станет очередным инструментом противодействия современной внешней политике РФ в Европе.

Автор: Владислав Сердюк,

политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист liga.net