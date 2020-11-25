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В Испании пожилые люди будут первыми в очереди на вакцину от коронавируса

Среда, 25 ноября 2020, 13:43

Жители домов престарелых и лица, ухаживающие за ними, будут первыми на вакцинацию от коронавируса, когда Испания начнет национальную программу иммунизации в начале следующего года.

Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"На первом этапе мы сконцентрируемся на наиболее уязвимых группах, насчитывающих около 2,5 млн человек. Это будет бесплатная вакцина, которая будет распространяться через национальную систему здравоохранения, и получение ее будет добровольным", - заявил Илла.

После жителей домов престарелых планируется вакцинация медицинских работников и других лиц пожилого возраста.

Согласно амбициозному плану, представленного правительством, Испания нацелена на вакцинацию значительной части населения к середине 2021 года.

По предварительным данным, в период с марта по июнь в домах престарелых и инвалидов умерли более 20 000 человек.

Цифры включают смертельные случаи среди тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, и тех, у кого были симптомы COVID-19.

Напомним, в Испании подготовили правила празднования Рождества и Нового года, которые предусматривают участие максимум шести человек, если они не проживают вместе.

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