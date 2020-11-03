В США досрочно проголосовали рекордные 100 млн избирателей

Рекордные более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США в начале дня выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Эти голоса составляют более 47% от общего числа избирателей. В 21 штатах и ​​Вашингтоне DC проголосовали уже более половины избирателей.

Как минимум в шести штатах, в частности, Техасе, Гавайях, Неваде, Вашингтоне, Аризоне и Монтане, явка уже превысила общую явку на всеобщих выборах 2016 года.

Еще в семи штатах досрочно проголосовали около 90% от числа избирателей, которые в целом приняли участие в голосовании в 2016 году. Это Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси.

В общенациональном измерении, эти более 100 млн бюллетеней составляют уже 73% от всей явки на президентских выборах 2016 года.

При этом лишь немногим меньше половины избирателей, проголосовавших досрочно - из 16 штатов, которые считаются "ключевыми" в определении победителя президентских выборов.

Резкий рост голосов, отданных с помощью почты и личного досрочного голосования, объясняют, в частности, пандемией коронавируса, которая забрала в США жизни более 230 000 человек.

Напомним, за день до выборов количество тех, кто уже проголосовал досрочно, составила 95 млн.

Ожидается, что большое количество сторонников Трампа-республиканца лично появится на голосование в день выборов. Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что через него можно фальсифицировать голосования, не предоставив никаких доказательств своих слов.

Отметим, что день голосования - 3 ноября - еще не является решающим днем и завершением выборов: по итогам голосования кандидат-победитель получает право назначить своих людей в Коллегию выборщиков (всего 538). Именно члены коллегии, а не обычные граждане, в итоге выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им граждане штата (на практике - не всегда).

Голосование коллегии происходит почти через полтора месяца после дня голосования. В этом году оно состоится 14 декабря.

Подробнее об этом читайте в статье: Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США.