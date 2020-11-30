Джо Байден получит первый доклад разведки по вопросам нацбезопасности

Избранный президент США Джо Байден впервые получит доклад разведки по вопросам национальной безопасности в рамках переходного периода между администрациями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение переходной команды Байдена.

Вместе с Джо Байденом доклад получит вице-президент Камала Харрис. Перед этим она, как член сенатского комитета по разведке, фактически имела больший доступ к засекреченной информации, чем избранный президент.

В ежедневных докладах, известных как брифинги по вопросам нацбезопасности, приводится последняя информация от разведки с анализом рисков и угроз, которые могут возникнуть для США в краткосрочной и долгосрочной перспективе, и о которых должны знать первые лица государства, чтобы позаботиться о национальной безопасности.

Ежедневные брифинги вместе с президентом получают вице-президент и старшие советники.

Формат ежедневных брифингов могут подстраивать под удобства действующего президента. Так Джордж Буш больше любил заслушивать информацию устно, тогда как Барак Обама обрабатывал ее в письменном виде.

Получение ежедневных тайных докладовв от разведки - одно из самых первых прав избранного президента.

В отличие от Дональда Трампа, который в 2016 году получил свой первый брифинг на следующей неделе после дня голосования, Джо Байден получает доступ к этой информации практически через месяц - через большее количество голосов почтой, что затянуло окончательное определение победителя, а также нежелание Трампа признавать свое поражение.

Госдеп США начал процесс передачи власти Байдену 24 ноября.

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