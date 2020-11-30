Джо Байден отримає першу доповідь розвідки з питань нацбезпеки

Обраний президент США Джо Байден вперше отримає доповідь розвідки з питань національної безпеки у рамках перехідного періоду між адміністраціями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на повідомлення перехідної команди Байдена.

Разом із Джо Байденом доповідь отримає віцепрезидентка Камала Гарріс. Перед цим вона, як членкиня сенатського комітету з питань розвідки, фактично мала більший доступ до засекреченої інформації, аніж обраний президент.

У щоденних доповідях розвідки для президента, відомих як брифінги з питань нацбезпеки, наводиться остання інформація від розвідки з аналізом ризиків та загроз, які можуть виникнути для США у короткостроковій та довгостроковій перспективі, і про які мають знати перші особи держави, щоб подбати про національну безпеку.

Щоденні брифінги разом із президентом отримують віцепрезидент і старші радники.

Формат щоденних брифінгів можуть підлаштовувати під зручності чинного президента. Так Джордж Буш більше любив заслуховувати інформацію усно, тоді як Барак Обама опрацьовував її у письмовому вигляді.

Отримання щоденних таємних брифінгів від розвідки - одне з найперших прав обраного президента.

На відміну від Дональда Трампа, який у 2016 році отримав свій перший брифінг наступного тижня після дня голосування, Джо Байден отримує доступ до цієї інформації фактично через місяць - через більшу кількість голосів поштою, що затягнуло остаточне визначення переможця, а також небажання Трампа визнавати свою поразку.

Держдеп США почав процес передачі влади Байдену 24 листопада.

Читайте також: Ціна впертості Трампа: які проблеми загрожують США через невизнання перемоги Байдена.





