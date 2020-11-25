Госдеп США начал процесс передачи власти Байдену

Государственный департамент США начал переходный процесс передачи власти избранному президенту Джо Байдена.

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Управление общих служб, федеральное агентство, которое должен подписать соглашение о смене президента, в понедельник уведомило Байдена, что процесс передачи полномочий может официально начаться.

"Сегодня мы начали процесс, чтобы увидеть, каким было решение GSA, и сделаем все, что требует закон. Мы сделаем это", - сказал Помпео во вторник вечером.

Накануне Трамп поручил GSA и своей команде действовать по протоколу для передачи власти, но при этом он до сих пор не признает результаты выборов.

У команды Байдена теперь будут федеральные средства и официальный офис для осуществления его перехода до тех пор, пока он не вступит в должность 20 января. Это также открывает возможность для Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис получать регулярные брифинги по вопросам национальной безопасности, которые также получает Трамп.

Ранее Байден официально назвал кандидатов на ключевые должности в своей будущей администрации.

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