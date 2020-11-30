В Италии предлагают запретить путешествия между регионами на Рождество и Новый год

В Италии предлагают полностью запретить движение между регионами в период празднования Рождества и Нового года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera, об этом говорится в проектах решение о карантинных ограничениях в праздничное время, который премьер Джузеппе Конте должен подписать 3 декабря.

Полностью запретить передвижение между регионами предлагают на период с 20 декабря по 6 января.

Часть правительства, включая премьера, предлагают оставить определенные исключения для передвижения, но часть руководителей регионов - вместе с министром здравоохранения - призывают к тотальному запрету - из-за опасений, что празднования с родственниками и друзьями приведут к новой волне заражений.

Сейчас предполагается, что с наступлением периода "локдауна" единственным исключением для разрешения на проезд будет возвращение к постоянному месту жительства.

Тем, кто планирует проводить праздники в загородных домах в другой части страны, нужно будет приехать туда заранее.

Среди вероятных исключений - возвращение к семье или поездка к родителям, в том числе для студентов, учащихся в других городах - во избежание большого пассажиропотока перед закрытием регионов.

В последние дни в Италии в основном регистрировали 25-28 тысяч заражений в сутки, тогда как самым высоким показателем остается более 40 000 13 ноября.