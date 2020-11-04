В Палату представителей впервые проходит сторонница конспирологической теории QAnon

В Палату представителей США впервые проходит сторонница конспирологической теории QAnon.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, выборы в Западной Джорджии выиграла республиканка Марджори Тейлор Грин, которую Дональд Трамп назвал "будущей республиканской звездой".

Марджори Тейлор Грин известна тем, что поддерживает ультраправую теорию заговора QAnon, согласно которой президент Дональд Трамп ведет тайную войну с "тайным правительством" педофилов, состоящим из руководства Демократической партии и звезд Голливуда. Впрочем, во время избирательной компании Грин дистанцировалась от нее, заявив, что "нашла там много неточностей".

До избирательной кампании она утверждала, что теракты 11 сентября 2001 года являются "заговором спецслужб". И что на самом деле самолет никогда не врезался в здание Пентагона. Также она называла нацистом филантропа Джорджа Сороса, который пережил Холокост.

Также она известна своими антиисламскими и антимигрантскими взглядами.

Во время избирательной кампании Грин разместила фотографию, на которой она держит винтовку AR-15 рядом с коллажем из изображений трех конгрессменов-демократов. Этот коллаж сопровождался надписью "Пора наказать этих социалистов, которые хотят разорвать нашу страну". Фотография была заблокирована в социальных сетях как разжигающая вражду.

Победа Грин была ожидаемой потому, что ее оппонент от Демократической партии вышел из гонки по личным причинам.

Таким образом, Марджори Тейлор Грин станет первым конгрессменом, поддерживающим конспирологическую теорию QAnon. Подробнее об этой теории читайте в нашей статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора становится козырем президента США".