До Палати представників вперше проходить прихильниця конспірологічної теорії QAnon

У Палату представників США вперше проходить прихильниця конспірологічної теорії QAnon.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, вибори у Західній Джорджії виграла республіканка Марджорі Тейлор Грін, яку Дональд Трамп назвав "майбутньою республіканською зіркою".

Марджорі Тейлор Грін відома тим, що підтримує ультраправу теорію змови QAnon, згідно з якою президент Дональд Трамп веде таємну війну із "Таємним урядом" педофілів, що складається із керівництва Демократичної партії та зірок Голлівуду. Втім, під час виборчої компанії Грін дистанціювалася від неї, заявивши, що "знайшла там багато неточностей".

До виборчої компанії вона стверджувала, що теракти 11 вересня 2001 року є "змовою спецслужб". І що насправді літак ніколи не врізався у будинок Пентагону. Також вона називала нацистом філантропа Джорджа Сороса, який пережив Голокост.

Також вона відома своїми антиісламськими та антимігрантськими поглядами.

Під час виборчої кампанії Грін розмістила фотографію, на якій вона тримає гвинтівку AR-15 поруч із колажем із зображень трьох конгресменів-демократів. Цей колаж супроводжувався написом "Настав час покарати цих соціалістів, які хочуть розірвати нашу країну". Світлину було заблоковано у соціальних мережах як таку, що розпалює ворожнечу.

Перемога Грін була очікуваною через те, що її опонент від Демократичної партії знявся з перегонів через особисті причини.

Таким чином, Марджорі Тейлор Грін стане першим конгресменом, що підтримує конспірологічну теорію QAnon. Детальніше про цю теорію читайте в нашій статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови стає козирем президента США".