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Правительство Венгрии, агитировавшее за Трампа, уже не верит в его победу

Среда, 4 ноября 2020, 16:59

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил журналистам в Будапеште, что он пессимистически настроен по поводу переизбрания Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на hvg.hu.

По его словам, он оценивает шансы Трампа на победу в 30-40%.

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Отвечая на вопрос о недостатках в изменении американской администрации, Гуйяш сказал, что команде демократов придется решить, как проводить свою политику в Центральной Европе.

Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ярым сторонником американского президента. В частности, он откровенно заявлял, что хочет переизбрания Дональда Трампа на второй срок.

Также глава МИД Венгрии возмущался тем, что кандидат в президенты США Джо Байден упомянул его страну, говоря об усилении тоталитарных режимов во всем мире, и в ответ вспомнил ему "давление на Украину" и роль его сына в компании Burisma.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

Также "Европейская правда" ведет LIVE о выборах президента США: Байден против Трампа

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