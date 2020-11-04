Премьер Словении, откуда родом первая леди США, поздравил Трампа с победой
Премьер-министр Словении Янез Янша уже поздравил Дональда Трампа с победой в президентских выборах в США, хотя подсчет голосов еще продолжается.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на 4 года. Больше задержек и возражений от мейнстримовых СМИ добавляют к окончательному триумфу президента. Поздравляю Республиканскую партию с сильными результатами по всей стране", - написал Янша в Twitter.
It’s pretty clear that American people have elected @realDonaldTrump @Mike_Pence for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations @GOP for strong results across the #US @idualliance pic.twitter.com/vzSwt9TBeF— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020
Стоит отметить, что Словения является родиной первой леди Мелании Трамп.
Ранее Янез Янша публично поддержал Дональда Трампа перед выборами президента США.
Примечательно, что Янша является лидером Демократической партии Словении. Как известно, Трамп - республиканец.
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