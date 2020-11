Премьер Словении, откуда родом первая леди США, поздравил Трампа с победой

Премьер-министр Словении Янез Янша уже поздравил Дональда Трампа с победой в президентских выборах в США, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на 4 года. Больше задержек и возражений от мейнстримовых СМИ добавляют к окончательному триумфу президента. Поздравляю Республиканскую партию с сильными результатами по всей стране", - написал Янша в Twitter.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF