Штаб Трампа планирует подать в суд из-за мошенничества на выборах еще в одном штате - СМИ
Избирательный штаб Дональда Трампа в четверг планирует объявить об еще одном судебном иске о мошенничестве на выборах, на этот раз - в штате Невада.
Об этом стало известно агентству Reuters от источника, знакомого с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".
Штаб объявит об этом на прессконференции в Лас-Вегасе, пишет агентство.
Кампания Трампа планирует заявить, что в Неваде проголосовали тысячи людей, которые больше там не проживают, отметил источник.
Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановить подсчет голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени.
Претендент Джо Байден имеет небольшое преимущество в Неваде, одном из немногих штатов, который является решающим для определения победителя выборов.
В среду Трамп в очередной раз потребовал остановки подсчета голосов на президентских выборах. Он заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".
Наблюдатели ОБСЕ назвали заявления президента Дональда Трампа о проблемах с подсчетом голосов безосновательными и такими, которые подрывают общественное доверие к демократическим институтам.
После дня голосования Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.