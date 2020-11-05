Штаб Трампа планирует подать в суд из-за мошенничества на выборах еще в одном штате - СМИ

Избирательный штаб Дональда Трампа в четверг планирует объявить об еще одном судебном иске о мошенничестве на выборах, на этот раз - в штате Невада.

Об этом стало известно агентству Reuters от источника, знакомого с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

Штаб объявит об этом на прессконференции в Лас-Вегасе, пишет агентство.

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Кампания Трампа планирует заявить, что в Неваде проголосовали тысячи людей, которые больше там не проживают, отметил источник.

Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановить подсчет голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени.

Претендент Джо Байден имеет небольшое преимущество в Неваде, одном из немногих штатов, который является решающим для определения победителя выборов.

В среду Трамп в очередной раз потребовал остановки подсчета голосов на президентских выборах. Он заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".

Наблюдатели ОБСЕ назвали заявления президента Дональда Трампа о проблемах с подсчетом голосов безосновательными и такими, которые подрывают общественное доверие к демократическим институтам.

После дня голосования Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.