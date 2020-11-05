Байден запустил сайт о переходе власти от Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который лидирует по результатам подсчета голосов выборщиков, запустил сайт переходного периода, направленный на подготовку к передаче ему власти.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Сейчас на сайте, доступном также на испанском языке, опубликовано только одно сообщение.
В нем указывается, что в нескольких штатах США все еще проходит подсчет голосов.
"Кризис, перед которым оказалась страна, суров - от пандемии до экономической рецессии, от климатических изменений до расовой несправедливости. Команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена и Харрис (кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис) могла приступить к работе в первый день", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Politico, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп - 214. Для победы необходимо 270 голосов.
Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента