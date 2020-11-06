Трамп обвинил демократов в попытке украсть его победу

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в "махинациях" с голосами и попытках украсть его победу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В своем первом публичном выступлении с момента появления в Белом доме рано утром в среду президент сказал: "Если вы подсчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы подсчитаете незаконные голоса, они могут попытаться украсть выборы у нас".

Помимо обвинений в нарушениях, кампания Трампа не представила никаких доказательств фальсификации выборов.

" Мы выигрывали во всех ключевых местах, на самом деле очень много, а потом наши цифры начали чудесным образом тайно сокращаться " - заявил Трамп.

"Было много махинаций, и мы не можем терпеть этого в нашей стране" – подчеркнул он.

Критики Трампа указывают, что именно он активно отговаривал своих сторонников голосовать по почте, в то время как Джо Байден призвал своих избирателей сделать это, и именно эти почтовые бюллетени сейчас подсчитываются в ключевых штатах.

Напомним, Джо Байден ранее призывал к спокойствию, поскольку подсчет голосов затягивается в пяти штатах.