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Трамп звинуватив демократів у спробі вкрасти його перемогу

П'ятниця, 6 листопада 2020, 07:50

Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у "махінаціях" з голосами і спробах вкрасти його перемогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У своєму першому публічному виступі з моменту появи в Білому домі рано вранці в середу президент сказав: "Якщо ви підрахуєте законні голоси, я легко виграю. Якщо ви підрахуєте незаконні голоси, вони можуть спробувати вкрасти вибори у нас".

Крім звинувачень у порушеннях, кампанія Трампа не представила жодних доказів фальсифікації виборів.

 "Ми вигравали у всіх ключових місцях, насправді дуже багато, а потім наші цифри почали чудесним чином таємно скорочуватися" - заявив Трамп.

"Було багато махінацій, і ми не можемо терпіти цього в нашій країні" – наголосив він.

Критики Трампа вказують, що сааме він активно відмовляв своїх прихильників голосувати поштою, в той час як Джо Байден закликав своїх виборців зробити це, і саме ці поштові бюлетені зараз підраховуються в ключових штатах.

Нагадаємо,  Джо Байден раніше закликав до спокою, оскільки підрахунок голосів затягується в п'яти штатах.

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