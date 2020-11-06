Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину після рекордних 10 тис. заражень

Румунія для стримання епідемії коронавірусу посилила карантинні обмеження та запровадила нічну комендантську годину після того, як в країні вперше зареєстрували більше 10 тисяч заражень коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, рішення про це прийняв національний комітет з надзвичайних ситуацій.

Починаючи з 9 листопада на 30 днів в країні запроваджується комендантська година з 23:00 до 05:00. Із загальної заборони є низка винятків - якщо це поїздка для невідкладного отримання медичної допомоги чи придбання ліків, догляд за близькими родичами чи супровід дитини, поїздка з чи на роботу. Також комендантська година не поширюється на людей, що здійснюють поїздку між регіонами.

Усі школи переводять на дистанційне навчання, але дитсадки поки залишаться відкритими.

Вечірки та родинні святкування з гостями забороняються.

Повинні призупинити роботу усі криті продовольчі ринки, а час роботи магазинів обмежується до 21:00 - крім аптек, заправок і компаній, що працюють на доставку.

Усім державним і приватним компаніям рекомендується перевести працівників на дистанційну роботу, а там, де це неможливо - змістити робочі години, щоб не створювати "годину пік" у громадському транспорті.

Маски обов’язкові у громадських місцях на всій території країни - за винятком дітей віком до 5 років.

Після завершення 30-денного терміну обмеження переглянуть і, залежно від ситуації, продовжать або послаблять.

За останню добу в країні зареєстрували 10 260 нових випадків зараження - новий рекорд з початку епідемії, 123 хворих померли. Ще три дні тому рекордними були 7700 випадків.

Зазначимо, населення Румунії приблизно удвічі менше, ніж України - близько 20 мільйонів.

Столиця Румунії Бухарест закрила школи, ресторани та розважальні заклади ще наприкінці жовтня.



