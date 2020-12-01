Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

СБУ провела обыски на Закарпатье: Венгрия вызвала посла и жалуется в НАТО

Архитекторы из Австрии строят театр в оккупированном Севастополе, Украина готовит санкции

Еврокомиссия: Венгрия может использовать российскую вакцину от COVID

Кремль отреагировал на идею Санду вывести российских военных из Приднестровья






Штат Аризона подтвердил победу Байдена на выборах президента

Вторник, 1 декабря 2020, 08:36

Власти штата Аризона в понедельник официально утвердили результаты выборов президента США, согласно которым победу в штате получил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь штата Кэти Гоббс и губернатор Аризоны Даг Дьюси поставили свои подписи на документах, подтверждающих, что Байден победил с преимуществом в более чем 10 000 голосов.

Подтверждение подсчета голосов, как правило, является простой формальностью, но в этом году оно приобрело дополнительное значение из-за безосновательных утверждений Трампа о том, что выборы были "сфальсифицированы" в пользу Байдена.

Трамп победил в штате Аризона на выборах 2016 года, а Байден стал вторым демократом за 70 лет, который одержал победу в этом штате на президентских выборах.

Ранее в двух крупнейших округах штата Висконсин завершили пересчет бюллетеней на выборах президента, подтвердил победу демократа Джо Байдена.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Байден США
powered by lun.ua