Штат Аризона підтвердив перемогу Байдена на виборах президента

Влада штату Аризона в понеділок офіційно затвердила результати виборів президента США, згідно з якими перемогу в штаті здобув кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Держсекретар штату Кеті Гоббс і губернатор Арізони Даг Дьюсі поставили свої підписи на документах, які підтверджують, що Байден переміг із перевагою в більш ніж 10 тисяч голосів.

Підтвердження підрахунку голосів, як правило, є простою формальністю, але цього року воно набуло додаткового значення через безпідставні твердження Трампа про те, що вибори були "сфальсифіковані" на користь Байдена.

Трамп переміг у штаті Арізона на виборах 2016 року, а Байден став другим демократом за 70 років, який здобув перемогу в цьому штаті на президентських виборах.

Раніше у двох найбільших округах штату Вісконсин завершили перерахунок бюлетенів на виборах президента, який підтвердив перемогу демократа Джо Байдена.

Байден виграв президентські вибори в США 3 листопада, набравши 306 голосів колегії виборників - набагато більше, ніж 270, необхідних для перемоги.

Байден також випереджає Трампа більш ніж на 6 мільйонів голосів виборців.

Трамп відмовляється визнати поразку. Напередодні він заявив, що Байден зайде в Білий дім, тільки якщо доведе справжність голосів.