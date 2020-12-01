Лидер Шотландии не исключила судебный иск, если Лондон заблокирует новый референдум

Первый министр Шотландии Никола Стерджен дала понять, что может обратиться в суд за разрешением провести новый референдум о независимости, если Лондон попытается его заблокировать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Стерджен сказала, что хотела бы, чтобы шотландцы поддержали призыв провести еще одно голосование "за проведение референдума о юридической независимости, который состоится в начале срока работы нового парламента".

Лондон должен дать разрешение на любой референдум, и Стерджен не стала отрицать возможность судебного иска, если Борис Джонсон заблокирует новое голосование, заявив, что вопрос о том, имеет ли шотландский парламент право созывать референдум, никогда не решался в судах.

"Это неотъемлемое право на самоопределение не может и не будет подлежать вето Вестминстера. Мы наблюдаем через Атлантику, что происходит с теми, кто пытается сдержать наступление демократии. Их сметают", - сказала она.

Последние опросы общественного мнения показали, что большинство людей в Шотландии поддерживают обретение страной независимости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против проведения еще одного референдума о независимости Шотландии в ближайшем будущем. По его словам, шотландцы ответили на вопрос о своей независимости еще в 2014 году, а потому этот вопрос должен решиться не раньше следующего поколения.

На первом референдуме о независимости Шотландии в 2014 году 55% ​​проголосовали против отделения от Великобритании.