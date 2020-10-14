Незалежність Шотландії підтримують рекордні 58%

Підтримка незалежності Шотландії від Великої Британії перебуває на найвищому рівні, який коли-небудь реєстрували.

Такими є дані опитування Ipsos MORI, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Близько 58% респондентів, які готові взяти участь в голосуванні, заявили, що підтримують, аби Шотландія стала незалежною країною.

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42% виступили за збереження Шотландії у складі Британії.

Це найвищий рівень підтримки незалежності Шотландії, який коли-небудь був зареєстрований.

На референдумі про незалежність 2014 року прихильники незалежності програли з 45% голосів проти 55%, які виступили проти відокремлення.

Підтримка незалежності Шотландії зросла під час пандемії коронавірусу, коли багато шотландців вважають, що уряд в Единбурзі краще справляється з кризою, ніж уряд Бориса Джонсона.

Під час пандемії уряд Шотландії часто приймав рішення, відмінні від рішень Лондона.

Опитування показує, що до першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен позитивно ставляться понад дві третини шотландців, тоді як до Бориса Джонсона негативно ставляться три чверті.

У вересні уряд Шотландії заявив, що підготує законопроєкт для організації другого референдуму про незалежність.

У грудні минулого року Стерджен написала листа Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум, але отримала відмову.