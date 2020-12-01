Лідерка Шотландії не виключила судовий позов, якщо Лондон заблокує новий референдум

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен дала зрозуміти, що може звернутися до суду за дозволом провести новий референдум про незалежність, якщо Лондон спробує його заблокувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Стерджен сказала, що хотіла б, щоб шотландці підтримали заклик провести ще одне голосування "за проведення референдуму про юридичну незалежність, який відбудеться на початку терміну роботи нового парламенту".

Лондон повинен дати дозвіл на будь-який референдум, і Стерджен не стала заперечувати можливість судового позову, якщо Борис Джонсон заблокує нове голосування, заявивши, що питання про те, чи має шотландський парламент право скликати референдум, ніколи не вирішувалося в судах.

"Це невід'ємне право на самовизначення не може і не буде підлягати вето Вестмінстера. Ми спостерігаємо через Атлантику, що відбувається з тими, хто намагається стримати наступ демократії. Їх змітають ", - сказала вона.

Нещодавні опитування громадської думки показали, що більшість людей в Шотландії підтримують набуття країною незалежності.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступає проти проведення ще одного референдуму про незалежність Шотландії в найближчому майбутньому. За його словами, шотландці відповіли на питання про свою незалежність ще в 2014 році, а тому це питання має вирішитися не раніше наступного покоління.

На першому референдумі про незалежність Шотландії в 2014 році 55% проголосували проти відділення від Великої Британії.