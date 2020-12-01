Премьер Хорватии заболел коронавирусом вместе с женой

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заболел коронавирусом после того, как положительный тест обнаружили у его жены несколько дней назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji list.

"Сейчас он чувствует себя хорошо, премьер-министр продолжает выполнять свою работу и обязанности дома, и он будет выполнять все указания врачей и эпидемиологов", - заявил представитель правительства Марк Милич.

В понедельник Пленкович изолировался на 10 дней после того, как его жена получила положительный результат теста на коронавирус.

В субботу он сдавал тест, и результат был отрицательным.

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По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Хорватии сейчас наблюдается большое количество случаев коронавируса, 1040 случаев на 100 000 человек за последние две недели - это вторая по величине концентрация в ЕС после Люксембурга.

С начала пандемии в Хорватии зарегистрировано 123 693 случая заболевания и 1655 смертей, сообщил в субботу Институт общественного здравоохранения страны.

Напомним, 25 ноября Хорватия зарегистрировала рекордное количество ежедневных случаев инфицирования - 3603, правительство страны рассматривает дополнительные меры, чтобы попытаться остановить вспышку заболевания.