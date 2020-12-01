Прем'єр Хорватії захворів на коронавірус разом із дружиною

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Плєнкович захворів на коронавірус після того, як позитивний тест виявили у його дружини кілька днів тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vecernji list.

"Наразі він почувається добре, прем'єр-міністр продовжує виконувати свою діяльність та обов'язки вдома, і він буде виконувати всі вказівки лікарів та епідеміологів", - заявив речник уряду Марко Мілич.

У понеділок Пленкович ізолювався на 10 днів після того, як його дружина отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

В суботу він здавав тест, і результат був негативним.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, в Хорватії зараз спостерігається велика кількість випадків коронавірусу: 1040 випадків на 100 000 осіб за останні два тижні - друга за величиною концентрація в ЄС після Люксембургу.

З початку пандемії в Хорватії зареєстровано 123 693 випадки захворювання і 1655 смертей, повідомив в суботу Інститут громадської охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, 25 листопада Хорватія зареєструвала рекордну кількість щоденних випадків інфікування - 3603, уряд країни розглядає додаткові заходи, щоб спробувати зупинити спалах захворювання.