Коллегия выборщиков утвердит нового президента США

В понедельник, 14 декабря, члены Коллегии выборщиков официально проголосуют за Джо Байдена в роли следующего президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Голосование Коллегии фактически положит конец безуспешной попытке президента Дональда Трампа отменить свое поражение на выборах 3 ноября, подчеркивает агентство.

В США кандидат становится президентом не путем победы в общенациональном голосовании, а через систему Коллегии выборщиков, которая распределяет голоса выборщиков между 50 штатами и округом Колумбия, пропорционально их населению.

Результаты выборов показывают, что бывший вице-президент от Демократической партии Джо Байден получил 306 из 538 голосов выборщиков, что превышает необходимые 270 (Трамп - 232 голоса).

Хотя бывают исключения, когда некоторые выборщики голосуют не за победителя в своем штате, подавляющее большинство воспроизводит результаты своего штата, поэтому от голосования в понедельник не ожидают сюрпризов.

Отданные в понедельник голоса будут направлены в Конгресс для официального подсчета 6 января, что является заключительным этапом сложного избирательного процесса в Америке.

Трамп заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за Байдена, но с тех пор продолжает свою кампанию с целью отменить результаты выборов.

В пятницу Верховный суд США отклонил иск Техаса, который стремился признать недействительными результаты четырех штатов, где выиграл Байден.