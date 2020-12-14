Трамп снова заявил о "самых коррумпированных выборах" в истории США

Действующий президент США Дональд Трамп в канун голосования Коллегии выборщиков, что станет окончательным завершением выборов, вновь заявил о якобы фальсификациях на выборах и назвал их "самыми коррумпированными в истории США".

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Это коррумпированные выборы в истории США", - написал Трамп.

"Ключевые штаты, где обнаружили массовые фальсификации - а это все, не могут законно утвердить эти голоса как полноценные и правильные, не совершив преступления, за которое предусматривается серьезное наказание. Всем известно, что [там были голоса от] умерших избирателей, несовершеннолетних, нелегальных мигрантов, с поддельными подписями", - заявил он.

Twitter сразу обозначил сообщения президента примечанием о том, что эти утверждения о результатах выборов спорные - как и все предыдущие подобные его заявления.

Как известно, Дональд Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена и подавал ряд исков, оспаривая результаты голосования, но сказал, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков утвердит победу Байдена.

В пятницу Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, которым он требовал отменить результаты голосования в четырех штатах. Перед этим суды отклонили ряд других исков кампании Трампа.

Напомним, Джо Байден получил 306 из необходимых 270 голосов выборщиков против 232 у Дональда Трампа, что обеспечивает ему уверенную победу.

14 декабря состоится голосование Коллегии выборщиков, во время которого выборщики должны голосовать так, как им поручили избиратели штатов.

Подробнее об особенностях голосования в США читайте в статье Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США.