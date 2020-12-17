В польских СМИ обсуждают суровый приговор за издевательство над рыбой в супермаркете

В Польше обсуждают строгое решение суда в связи с жестоким обращением с живой рыбой в супермаркете. Причастных к этому сотрудников приговорили к штрафам и условному лишению свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом пишут ряд СМИ.

Иск по поводу обращения с живой рыбой в одном из супермаркетов Варшавы - содержание без воды и упаковка в сухие пластиковые пакеты - подали еще 10 лет назад по инициативе экоактивистов, пишет Gazeta Wyborcza.

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Сначала истцы проиграли в суде второй инстанции, но после повторного рассмотрения 2 декабря суд признал вину трех сотрудников супермаркета. Тогдашнему руководителю рыбного отдела супермаркета дали один год лишения свободы с отсрочкой на два года, еще двум продавцам - по 10 месяцев с отсрочкой на два года.

"В случае с четвероногими добиться человеческой эмпатии и реакции на жестокость значительно легче. Но с рыбой до сих пор обращаются как со "второсортными" созданиями, как и с птицами. Важно, чтобы люди поняли, что это тоже живое существо и их тоже нужно защищать", - цитирует Polskie Radio Каролину Кушлевич, адвоката, которая в суде добивалась справедливости для карпов.

"Это сигнал, что судебная система уже не должна соглашаться с тем, что к этим созданиям относятся с полной безнаказанностью. Насколько мне известно, это первый случай, когда человека, упаковывавшего живых карпов без воды, признают виновным в преступлении. Это очень сильный сигнал и удар по неприемлемым практикам", - приводит ее слова портал Noizz.

Каролина Кушлевич отмечает, что вероятно многие не могут спокойно смотреть на страдания рыбы, которую продают живой на ярмарках и рынках в посуде с минимальным количеством воды, но очень немногие решаются жаловаться на это. По ее мнению, приговор суда поможет изменить эту ситуацию и в дальнейшем уменьшить объемы торговли живой рыбой.

Приговор вынесли как раз в период, когда карпы становятся особенно популярными в меню польских семей, замечает Radio Zachod.

Заметим, что суд не рассматривал вопрос того, какова была дальнейшая судьба приобретенной покупателями рыбы.

Традиция живого рождественского карпа распространена в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Карпа часто покупают за несколько дней до Рождества и позволяют жить в ванной до того момента, когда хозяева готовят его для праздничного стола.

Особенно карпов любят дети - они привязываются к ним и даже дают имена.